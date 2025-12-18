Dia Internacional da Pessoa com Deficiência assinalado em Santarém

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi assinalado em Santarém com uma sessão sobre produtos de apoio (ajudas técnicas) na Casa do Campino, que contou com a participação da vereadora com os pelouros da Saúde e Desenvolvimento Social, Teresa Ferreira, de Helena Carona, Presidente da direcção da Associação Incluir e de Luís Amaral, presidente da APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém, na sessão de abertura.

A vereadora da Câmara de Santarém referiu que “o envelhecimento da população, associado ao aumento de situações de dependência e de limitações funcionais, torna ainda mais urgente a difusão de informação qualificada sobre os recursos existentes”, tendo em conta que os produtos de apoio são essenciais para a promoção da autonomia, da segurança, da participação social e da melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou dependência.

Sublinhando que os profissionais da saúde, da ação social e da educação desempenham um papel decisivo neste processo”, Teresa Ferreira enfatizou que a correcta identificação das necessidades, o acompanhamento contínuo e a articulação interinstitucional são etapas indispensáveis para assegurar que cada pessoa recebe a ajuda mais adequada ao seu contexto e condição funcional.

A autarca sublinhou que o trabalho conjunto entre diversas entidades tem permitido melhorar a acessibilidade no concelho de Santarém, reforçar as redes de apoio, promover formação especializada e apoiar projectos que contribuem para uma sociedade mais inclusiva e participativa.

A sessão contou ainda com as presenças de Paula Martins e Ana Farinha, do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, de Filomena Rodrigues, do Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação de Santarém, de Teresa Nogueira, da Unidade de Saúde Pública – ULS da Lezíria, de Paula Nunes, do Hospital Distrital de Santarém – ULS da Lezíria, de Ana Vicente, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém do IEFP, e de Madalena Narciso, da APPACDM Santarém, com moderação a cargo de Helena Carona, da Associação INCLUIR.