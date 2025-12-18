Escolas, militares e escuteiros envolvidos na Semana da Floresta Autóctone em Alenquer

A Semana da Floresta Autóctone foi assinalada no concelho de Alenquer com um conjunto de iniciativas de sensibilização ambiental que envolveram a comunidade escolar, militares, associações, entidades oficiais e a população em geral, com o objectivo de promover a protecção da floresta local e a valorização das espécies autóctones.

No âmbito desta iniciativa, a Câmara de Alenquer promoveu quatro sessões junto da comunidade escolar, onde se abordou a importância dos ecossistemas autóctones, a melhor altura do ano para plantações e a diferença entre espécies autóctones e invasoras. Foi também apresentado o “Guia das Árvores Autóctones de Alenquer” e procedeu-se à plantação de árvores e arbustos nas escolas visitadas, concretamente na Escola Básica de Cheganças, no Centro Escolar do Carregado, na Escola Básica Integrada de Abrigada e na Escola Básica de Aldeia Gavinha.

Paralelamente, decorreu uma acção dirigida a 48 militares integrados no curso de formação de praças dos quadros permanentes da Força Aérea, no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA), em Ota. Esta iniciativa teve como objectivo alertar para a importância das espécies autóctones e a sua correcta identificação, de forma a permitir um controlo mais eficaz das espécies invasoras. A actividade terminou com a plantação de árvores autóctones e a demonstração de técnicas de erradicação de algumas espécies invasoras previamente identificadas.

A Semana da Floresta Autóctone terminou com duas outras iniciativas. No Centro de Interpretação do Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota, reuniram-se 21 voluntários para um briefing sobre a origem da efeméride do Dia Mundial da Floresta Autóctone e a sua importância, bem como sobre a Serra de Ota e o seu Canhão Cársico. Seguiu-se uma visita ao sobreiral existente na serra desta freguesia, onde os participantes puderam observar a espécie e a restante flora presente.