uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.18 1ª página Sociedade PJ investiga caso de homem baleado ...

PJ investiga caso de homem baleado em Coruche

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem com cerca de 40 anos deu entrada no quartel dos bombeiros de Coruche com ferimentos provocados por arma de fogo, num episódio ocorrido ao final da noite de 2 de Dezembro, que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. Pelas 22h30, a vítima surgiu nas instalações do quartel dos Bombeiros Municipais de Coruche acompanhada por um familiar, a pedir ajuda urgente, apresentando ferimentos de bala no peito.
Os primeiros socorros foram prestados no quartel, tendo sido accionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém. Após avaliação no local, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) determinou o transporte do ferido, com acompanhamento médico, para o Hospital de São José, em Lisboa.
O homem esteve internado, mas os profissionais de saúde indicaram, dias depois, que já não corria risco de vida. Às autoridades, a vítima pouco adiantou sobre as circunstâncias em que ocorreram os disparos, tendo mesmo referido não se recordar do sucedido.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...