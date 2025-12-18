PJ investiga caso de homem baleado em Coruche

Um homem com cerca de 40 anos deu entrada no quartel dos bombeiros de Coruche com ferimentos provocados por arma de fogo, num episódio ocorrido ao final da noite de 2 de Dezembro, que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. Pelas 22h30, a vítima surgiu nas instalações do quartel dos Bombeiros Municipais de Coruche acompanhada por um familiar, a pedir ajuda urgente, apresentando ferimentos de bala no peito.

Os primeiros socorros foram prestados no quartel, tendo sido accionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém. Após avaliação no local, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) determinou o transporte do ferido, com acompanhamento médico, para o Hospital de São José, em Lisboa.

O homem esteve internado, mas os profissionais de saúde indicaram, dias depois, que já não corria risco de vida. Às autoridades, a vítima pouco adiantou sobre as circunstâncias em que ocorreram os disparos, tendo mesmo referido não se recordar do sucedido.