Ponte da Chamusca com melhorias na iluminação rodoviária

Ponte da Chamusca com melhorias na iluminação rodoviária

A Ponte Dr. João Isidro dos Reis, na Chamusca, vai estar totalmente encerrada ao trânsito entre as 22h00 de quinta-feira e as 04h00 de sexta-feira devido a trabalhos nas infraestruturas de iluminação rodoviária, foi anunciado. A intervenção na ponte de ligação da Chamusca à Golegã, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), vai decorrer entre os quilómetros 47,000 e 47,950 da Estrada Nacional (EN) 243, e implicará o corte total da circulação, estando o condicionamento devidamente sinalizado no local. Em comunicado, a IP apela à compreensão dos automobilistas pelos transtornos causados, sublinhando que a operação é necessária “para garantir a correcta execução dos trabalhos e a segurança de trabalhadores e utentes”.

