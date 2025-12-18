Professora morre na Escola Secundária do Entroncamento

Ana Mafalda Alves morreu aos 50 anos, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na escola onde leccionava, no Entroncamento. Morte repentina deixa comunidade em choque.

A professora Ana Mafalda Alves, 50 anos, faleceu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro, na Escola Secundária do Entroncamento, onde leccionava. Ainda antes da chegada dos meios de socorro foram tentadas manobras de reanimação pelos professores e auxiliares, mas sem sucesso, refere a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, Francisco Barbosa.

Segundo o comandante, o alerta foi dado às 13h42 e à chegada dos bombeiros, da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Abrantes, a docente encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Não tendo sido possível reverter a situação, o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER e o corpo transportado para a Medicina Legal em Abrantes, para ser autopsiado.

A comunidade ficou em choque com a morte da docente, que é recordada pelo seu “profissionalismo, dedicação e contributo humano”, como escreve o conselho geral do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento numa nota de pesar onde lamenta a partida da docente que deixa um “profundo sentimento de consternação e tristeza”.

Também a Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima manifestou publicamente o seu “profundo pesar pelo falecimento da professora”, expressando “solidariedade para com a família, colegas, alunos e toda a comunidade escolar, que perde uma profissional dedicada e uma referência de empenho e serviço educativo”.