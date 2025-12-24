Azambuja lança a 19.ª edição do Concurso Literário do concelho

Município de Azambuja abriu as candidaturas para a 19.ª edição do Concurso Literário do Concelho. Os trabalhos devem ser entregues até 27 de Fevereiro de 2026.

Em parceria com a Rede de Bibliotecas Municipais e os três agrupamentos de escolas do concelho, o município de Azambuja lançou oficialmente a 19.ª edição do Concurso Literário do Concelho de Azambuja. Esta é uma iniciativa que envolve escolas e bibliotecas do concelho e pretende estimular a leitura, a escrita criativa e o talento dos munícipes, abrangendo participantes a partir dos 10 anos.

O concurso envolve cinco modalidades: banda desenhada, poesia, conto, crónica e texto dramático, todas distribuídas por três escalões etários, dos 10 aos 14 anos, dos 15 aos 18 e maiores de 19 anos. A organização definiu ainda algumas especificidades, ao nível da crónica, que está disponível apenas para os dois escalões mais velhos e o texto dramático é reservado a maiores de 19 anos. Tal como em anos anteriores, serão atribuídos vales-prenda aos vencedores de cada categoria e escalão, um vale de 75 euros para o 1.º escalão, um vale de 150 euros para o 2.º escalão e um vale de 200 euros para o 3.º escalão.

Os trabalhos deverão ser entregues até 27 de Fevereiro de 2026, em suporte papel e também em formato digital (PDF), podendo ser entregues nas direcções escolares, bibliotecas escolares ou nas bibliotecas municipais de Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre. Esta é uma iniciativa que tem tido um importante espaço na valorização cultural e descoberta de talentos, envolvendo a comunidade educativa e promovendo o gosto pela leitura e pela escrita. A autarquia sublinha que esta é uma oportunidade para todos os interessados darem asas à imaginação e contribuírem para a dinâmica cultural do concelho.