uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Cultura e Lazer Comarca de Santarém oferece prendas ...
Comarca de Santarém oferece prendas a 55 crianças de três instituições
Entrega de prendas a crianças institucionalizadas promovida pela Comarca de Santarém - foto DR

Comarca de Santarém oferece prendas a 55 crianças de três instituições

Os presentes, comprados com donativos de quem trabalha na justiça no distrito de Santarém, foram entregues a crianças à guarda de instituições por ordem judicial.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Comarca de Santarém, que agrega todos os tribunais do distrito, promoveu uma acção de solidariedade em que ofereceu presentes a crianças institucionalizadas nas áreas dos Juízos de Família e Menores, de santarém, Tomar e Abrantes. Numa iniciativa de uma procuradora desta secção em Santarém, foi feita uma recolha de donativos junto dos juízes, procuradores e funcionários judiciais, assessores, e assistentes técnicos e operacionais. Na quinta-feira, 18 de Dezembro, no Palácio da Justiça II na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, foram distribuídas as prendas e oferecido um lanche a crianças e jovens de três instituições.
Esta iniciativa denominada “Comarca Solidária” abrangeu as instituições: CAT Pr’AMAR, de Abrantes; Fundação Luíza Andaluz, de Santarém e Instituto Juvenil Lopes e Vicunha, de Tomar, num total de 55 crianças e jovens. As instituições foram escolhidas através de uma votação para eleger uma instituição da jurisdição de cada um dos juízos. Além desta iniciativa, a comarca também colaborou com um turno no sábado, dia 29 de Novembro, no armazém do Banco Alimentar de Santarém, no âmbito da campanha de recolha de alimentos. No ano passado a acção solidária foi a de dar sangue.

Comarca de Santarém oferece prendas a 55 crianças de três instituições
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...