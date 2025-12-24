Comarca de Santarém oferece prendas a 55 crianças de três instituições

Os presentes, comprados com donativos de quem trabalha na justiça no distrito de Santarém, foram entregues a crianças à guarda de instituições por ordem judicial.

A Comarca de Santarém, que agrega todos os tribunais do distrito, promoveu uma acção de solidariedade em que ofereceu presentes a crianças institucionalizadas nas áreas dos Juízos de Família e Menores, de santarém, Tomar e Abrantes. Numa iniciativa de uma procuradora desta secção em Santarém, foi feita uma recolha de donativos junto dos juízes, procuradores e funcionários judiciais, assessores, e assistentes técnicos e operacionais. Na quinta-feira, 18 de Dezembro, no Palácio da Justiça II na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, foram distribuídas as prendas e oferecido um lanche a crianças e jovens de três instituições.

Esta iniciativa denominada “Comarca Solidária” abrangeu as instituições: CAT Pr’AMAR, de Abrantes; Fundação Luíza Andaluz, de Santarém e Instituto Juvenil Lopes e Vicunha, de Tomar, num total de 55 crianças e jovens. As instituições foram escolhidas através de uma votação para eleger uma instituição da jurisdição de cada um dos juízos. Além desta iniciativa, a comarca também colaborou com um turno no sábado, dia 29 de Novembro, no armazém do Banco Alimentar de Santarém, no âmbito da campanha de recolha de alimentos. No ano passado a acção solidária foi a de dar sangue.