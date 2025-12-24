Concerto de Ano Novo em Santarém com vertente solidária

Santarém vai receber o tradicional Concerto de Ano Novo no dia 11 de Janeiro de 2026, com actuação da Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira. O espectáculo tem lugar no grande auditório do Centro Nacional de Exposições de Santarém (CNEMA). O programa será centrado nas clássicas valsas vienenses da família Strauss, polkas e outras peças de carácter festivo. O evento continua a ter uma vertente solidária. O bilhete tem preço único de 5 euros, revertendo a receita, na totalidade, para três instituições de apoio social do concelho de Santarém: Centro Social Interparoquial de Santarém, Centro Social Serra do Alecrim e Santa Casa da Misericórdia de Pernes. Os bilhetes estão à venda a partir de 5 de Dezembro, através da BOL, bem como nas lojas Worten, FNAC e na bilheteira do Teatro Sá Bandeira, que funciona de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.