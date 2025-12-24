uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-24
Edição de 2025.12.24

Concertos e fogo-de-artifício na Passagem de Ano em Torres Novas

Concertos e fogo-de-artifício na Passagem de Ano em Torres Novas

Programa organizado pela Câmara de Torres Novas vai decorrer na Praça 5 de Outubro. Serviço de restauração e bebidas vai ter horário alargado.

A Passagem de Ano em Torres Novas vai ser assinalada com um programa, nos dias 30 e 31 de Dezembro, centrado na Praça 5 de Outubro, com música ao vivo e fogo-de-artifício. A entrada é livre. Promovido pela Câmara de Torres Novas, o evento vai incluir serviço de restauração e bebidas, que na terça-feira, dia 30, vai funcionar das 22h00 às 02h00 e quarta-feira, dia 31, das 22h às 06h00, tendo como objectivo promover o entretenimento e o lazer e dinamizar o centro histórico da cidade. No dia 30, pelas 22h30, actuam os IN-THE-CISOS e no dia 31 de Dezembro, às 22h00 sobem ao palco os RH+ Música Positiva. Às 00h00 haverá fogo-de-artifício, seguindo-se, a partir das 00h30, o DJ Nuno Bruno. Em caso de condições climatéricas adversas, os concertos passarão para a Praça dos Claras.

