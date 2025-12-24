uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Desporto Rafaela Mendes brilha nos nacionais ...
Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores
Rafaela Mendes - Foto CNTN

Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Para além das medalhas, a nadadora do Clube de Natação de Torres Novas bateu seis recordes distritais absolutos.

A nadadora Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em grande destaque nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, que decorreram em Leiria. Rafaela Mendes conquistou três títulos de campeã nacional e três de vice-campeã no escalão de juniores, afirmando-se como uma das principais figuras da competição. A prova contou com a presença de 448 atletas de 75 clubes provenientes de todo o país.
Rafaela Mendes participou em seis provas, apurando-se para todas as finais. Sagrou-se campeã nacional nas provas de 50 e 100 metros costas e 50 metros mariposa, conquistando ainda o título de vice-campeã nacional nos 100 e 200 metros estilos e nos 200 metros costas. Para além das medalhas, a nadadora bateu seis recordes distritais absolutos, coroando a sua prestação com um momento particularmente marcante nos 100 metros costas, onde alcançou um tempo que a coloca como a 4.ª melhor portuguesa de sempre a nível absoluto nesta prova.
Também em bom plano esteve Paulo Vakulyuk, que participou em duas provas, alcançando o 7.º lugar na final dos 50 metros livres, confirmando a boa forma evidenciada recentemente nos Nacionais de Clubes e nos Nacionais de Seniores. O ranking colectivo, elaborado com base nas medalhas conquistadas, o CNTN terminou a competição como o 6.º melhor clube nacional no escalão de juniores.

Rafaela Mendes brilha nos nacionais de natação com três títulos em juniores
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...