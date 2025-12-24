Vitória de Santarém eliminado Taça de Portugal de Futsal

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém foi eliminada na terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard de futsal, ao perder em Pardilhó (Estarreja) diante do Saavedra Guedes por 7-4. Diante de um oponente que compete também no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, os pupilos de Pedro Mesquita ainda sonharam em prosseguir o sonho na prova-rainha do calendário da Federação Portuguesa de Futebol, tendo atingido o intervalo com uma igualdade a uma bola. E, na fase inicial do segundo tempo, os jovens escalabitanos estiveram mesmo à frente do marcador por 2-3, mas acabaram por não conseguir contrariar a reacção do adversário.