uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Economia CCDR Centro promove práticas de eco ...

CCDR Centro promove práticas de economia circular no domínio da água

Roteiro da Economia Circular na Região Centro visa promover boas práticas de economia circular.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro I.P. (CCDR Centro) promoveu, no dia 18 de Dezembro, uma visita à Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) e ao Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito do Roteiro da Economia Circular na Região Centro, que visa promover boas práticas de economia circular. A CIM do Oeste assumiu compromissos importantes de economia circular no sector da água, nomeadamente, a criação de uma horta urbana hidropónica com o intuito de promover a literacia alimentar, a ecologia participativa e a redução da pegada ecológica agroalimentar. Já o Instituto Politécnico de Tomar comprometeu-se com a investigação relacionada com o aproveitamento da biomassa vegetal dos sistemas biológicos de tratamento de águas residuais (zonas húmidas construídas).
Neste contexto, as visitas à CIM do Oeste e ao Instituto Politécnico de Tomar permitiram conhecer de forma mais aprofundada o modo como a economia circular se articula com o domínio da água, evidenciando práticas que mostram como é possível fechar ciclos, valorizar recursos e promover a sustentabilidade, contribuindo para uma gestão mais eficiente da água e para um futuro mais resiliente.
Esta edição do roteiro, no âmbito da Agenda de Economia Circular do Centro, abrange visitas a um conjunto de entidades que subscreveram a segunda edição do Pacto para a Economia Circular no Centro. Teve início a 21 de Novembro de 2025 e terminará a 22 de Janeiro de 2026, sendo de participação aberta a todos os interessados, mediante inscrição prévia. Entretanto já está aberto o período de subscrições para a 3.ª edição do Pacto para a Economia Circular do Centro. Todas as entidades regionais interessadas, poderão formalizar a sua adesão, até ao próximo dia 15 de Janeiro de 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...