uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Economia João Leite recebeu sheik representa ...
João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores
João Leite e Aliur Rahman - FOTO – Facebook João Teixeira Leite

João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores

Presidente da Câmara de Santarém e sheik Aliur Rahman falaram das necessidades essenciais de qualquer território que ambicione crescer de forma sustentável, divulgou o autarca.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, recebeu no dia 17 de Dezembro o sheik Aliur Rahman, representante de um grupo de investidores de diversos países, num encontro que, segundo o autarca, “constituiu uma excelente oportunidade para reflectir sobre o futuro do nosso concelho, com especial enfoque na nossa cidade”.
João Leite referiu que durante a reunião falaram das necessidades essenciais de qualquer território que ambicione crescer de forma sustentável, como habitação, emprego, tecnologia, agricultura e educação, e também da importância decisiva do espaço público enquanto lugar de encontro, de identidade e de promoção da qualidade de vida.
“Santarém tem de continuar a afirmar-se como um território atractivo para o investimento privado, capaz de gerar emprego qualificado, fixar talento e criar melhores condições de vida para quem aqui vive e trabalha. Esse é um caminho fundamental para reforçar a competitividade do concelho e garantir um desenvolvimento equilibrado e duradouro”, referiu o autarca de Santarém.

João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...