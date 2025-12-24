uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-24
Viaturas eléctricas para frota de recolha de resíduos em VFX

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou o reforço da sua frota de recolha de resíduos com a aquisição de duas viaturas eléctricas, no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental do programa “RecolhaBio”. O investimento total ascende a 105.140 euros e visa aumentar a capacidade operacional dos serviços municipais, permitindo uma recolha mais eficiente de resíduos verdes e uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado à população. Para além do reforço da frota, a introdução destas viaturas eléctricas representa, para o município, um passo importante na redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente. A aposta em veículos não poluentes traduz-se também numa diminuição do impacto ambiental associado às operações diárias do município, refere.

