Professora que morreu na Escola Secundária do Entroncamento liderou notícias mais vistas

A notícia sobre a morte de uma professora na Escola Secundária do Entroncamento foi a mais vista, com cerca de 150 mil visualizações, gerando forte comoção na comunidade escolar e local. Também com grande impacto esteve o vídeo que mostra as más condições de um comboio regional da CP, situação que motivou revolta entre passageiros e inúmeras reacções nas redes sociais. Ainda em destaque a notícia sobre a morte da jovem do Sardoal, Leonor Dias; o caso de um músico de Alverca que perdeu o pai e criticou publicamente alegada “negligência grosseira” do Hospital Vila Franca de Xira e o acidente com um tractor em Almeirim, que provocou um morto e dois feridos graves.