uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página O MIRANTE dos Leitores Professora que morreu na Escola Sec ...

Professora que morreu na Escola Secundária do Entroncamento liderou notícias mais vistas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A notícia sobre a morte de uma professora na Escola Secundária do Entroncamento foi a mais vista, com cerca de 150 mil visualizações, gerando forte comoção na comunidade escolar e local. Também com grande impacto esteve o vídeo que mostra as más condições de um comboio regional da CP, situação que motivou revolta entre passageiros e inúmeras reacções nas redes sociais. Ainda em destaque a notícia sobre a morte da jovem do Sardoal, Leonor Dias; o caso de um músico de Alverca que perdeu o pai e criticou publicamente alegada “negligência grosseira” do Hospital Vila Franca de Xira e o acidente com um tractor em Almeirim, que provocou um morto e dois feridos graves.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...