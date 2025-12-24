AD cedeu para resolver impasse na Junta de Freguesia da Cidade de Santarém

AD, PS e Chega acertaram finalmente uma solução para resolver o impasse relativamente à composição do executivo da junta. A coligação PSD/CDS abdicou de ter maioria absoluta no executivo e cedeu ainda a presidência da assembleia de freguesia aos socialistas.

Está ultrapassado o impasse quanto à formação do executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém, mais de dois meses depois das eleições autárquicas. A coligação PSD/CDS (AD), que tem a presidência da junta, PS e Chega chegaram finalmente a uma solução, com a AD a abdicar de ter maioria absoluta na junta, ficando com 3 eleitos, tantos como o PS, e ainda um eleito do Chega. Alfredo Amante (AD) é o presidente de junta.

O acordo permitiu ainda ao PS ficar com a presidência da assembleia de freguesia, que será liderada por Diamantino Duarte, anterior presidente da junta, derrotado nas autárquicas de 12 de Outubro por Alfredo Amante.

As duas tentativas anteriores para formar o executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém tinham falhado, com as várias propostas apresentadas por Alfredo Amante a serem chumbadas. A AD não abdicava de governar com maioria absoluta no executivo, composto por sete elementos, e as bancadas do PS e do Chega não estiveram dispostas a fazer-lhe a vontade.

Refira-se que o presidente da junta de freguesia é eleito directamente nas autárquicas, sendo o número um da lista mais votada. À assembleia de freguesia compete eleger o restante executivo mediante proposta do presidente de junta. A Assembleia de Freguesia da Cidade de Santarém é composta por 8 eleitos da AD, 8 do PS e 3 do Chega.