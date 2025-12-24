Atendimento reduzido da Segurança Social em Samora Correia gera preocupação e críticas

A limitação do atendimento presencial da Segurança Social em Samora Correia levou a Câmara de Benavente a pedir esclarecimentos e soluções junto da tutela, numa situação que também motivou uma intervenção do Grupo Parlamentar do PS.

A Câmara de Benavente solicitou uma reunião com a directora regional da Segurança Social para discutir a redução do atendimento presencial dos serviços da Segurança Social em Samora Correia, que actualmente funcionam apenas um dia por semana. Uma situação que já se verifica há mais de dois meses, devido à falta de pessoal, o que tem gerado descontentamento entre a população.

Fonte do município confirmou que o pedido de reunião já foi formalizado, aguardando agora disponibilidade na agenda da responsável regional da Segurança Social. A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), reconheceu numa reunião do executivo municipal que a extensão da Segurança Social em Samora Correia “abre apenas um dia por semana por falta de funcionários”, considerando o actual funcionamento “insuficiente” para responder às necessidades da população.

Segundo a autarca, o serviço “não tem condições para abrir mais dias porque não há funcionários disponíveis”, estando a câmara “em conversações com a directora regional de Santarém da Segurança Social” com vista a encontrar uma solução. Sónia Ferreira garantiu, contudo, que a extensão não irá encerrar e continuará a funcionar um dia por semana até ser encontrada “uma solução mais completa” para Samora Correia, lembrando que o serviço da Segurança Social em Benavente “está a funcionar normalmente”.

PS considera situação inaceitável

Entretanto, o Grupo Parlamentar do PS questionou o Governo sobre as medidas previstas para assegurar um atendimento mais regular e eficaz da Segurança Social em Samora Correia, considerando “inaceitável” que o serviço funcione apenas um dia por semana. Os deputados socialistas alertam para o “impacto negativo na inclusão social e na coesão territorial” e querem saber se existe intenção de encerrar ou reorganizar o balcão, bem como que estratégias estão a ser desenvolvidas para colmatar a falta de pessoal.

O PS refere ainda que está em curso uma reavaliação das instalações da Segurança Social no distrito de Santarém, incluindo a de Samora Correia, sem que exista “ainda uma solução definida”, situação que, segundo os deputados, “agrava a apreensão dos cidadãos e das entidades locais quanto ao futuro da resposta presencial”.