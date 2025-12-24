Autarca de Azambuja quer ciclovias na Estrada 513

Primeiro vai-se fazer o projecto de requalificação e implementação de ciclovias e só depois se vai falar com os proprietários de terrenos que, eventualmente, sejam necessários para a obra avançar. Foi esta a ordem que o município de Azambuja decidiu tomar relativamente à tão aguardada beneficiação da Estrada Municipal 513.

“É intenção, caso venha a ser possível, implantar uma ciclovia que vai ser desenhada e projectada e vai-nos ser apresentada”, começou por referir o presidente do município, Silvino Lúcio. Só depois disso, acrescentou, se saberão quais são os terrenos que eventualmente terão de adquirir e, nesse caso, proceder-se-á ao diálogo com os proprietários.

O autarca, que prometeu a requalificação da estrada na última campanha eleitoral, respondia ao vereador do PSD, Luís Benavente, que perguntou se já tinham sido adquiridos os terrenos ou encetadas negociações para a construção da ciclovia.

A prestação de serviços para a elaboração do projecto da requalificação, que vai custar cerca de 2,6 milhões de euros, foi adjudicada em Novembro. A intervenção, tal como o PS anunciou, inclui a reparação do pavimento, criação de uma ciclovia segura, o alargamento da estrada para melhor circulação e proibição do trânsito de pesados neste troço.