uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Política Autarca de Azambuja quer ciclovias ...

Autarca de Azambuja quer ciclovias na Estrada 513

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Primeiro vai-se fazer o projecto de requalificação e implementação de ciclovias e só depois se vai falar com os proprietários de terrenos que, eventualmente, sejam necessários para a obra avançar. Foi esta a ordem que o município de Azambuja decidiu tomar relativamente à tão aguardada beneficiação da Estrada Municipal 513.
“É intenção, caso venha a ser possível, implantar uma ciclovia que vai ser desenhada e projectada e vai-nos ser apresentada”, começou por referir o presidente do município, Silvino Lúcio. Só depois disso, acrescentou, se saberão quais são os terrenos que eventualmente terão de adquirir e, nesse caso, proceder-se-á ao diálogo com os proprietários.
O autarca, que prometeu a requalificação da estrada na última campanha eleitoral, respondia ao vereador do PSD, Luís Benavente, que perguntou se já tinham sido adquiridos os terrenos ou encetadas negociações para a construção da ciclovia.
A prestação de serviços para a elaboração do projecto da requalificação, que vai custar cerca de 2,6 milhões de euros, foi adjudicada em Novembro. A intervenção, tal como o PS anunciou, inclui a reparação do pavimento, criação de uma ciclovia segura, o alargamento da estrada para melhor circulação e proibição do trânsito de pesados neste troço.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...