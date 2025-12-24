uma parceria com o Jornal Expresso

Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios com autarcas da região

Cinco autarcas da região foram eleitos para o novo Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), órgão máximo entre congressos dessa entidade. Após o congresso nacional da ANMP, realizado recentemente em Viana do Castelo, passaram a ter assento nesse órgão os presidentes dos municípios de Alpiarça (Sónia Sanfona - PS), de Azambuja (Silvino Lúcio - PS); de Ourém (Luís Albuquerque – PSD); de Rio Maior - Filipe Santana Dias (PSD); e de Tomar (Tiago Carrão – PSD).
O Conselho Geral da ANMP é composto por 61 membros eleitos pelo Congresso Nacional de entre os seus membros, de acordo com o sistema de representação proporcional e do método de média mais alta de Hondt. Integram também o Conselho Geral, por inerência, os membros da Mesa do Congresso, havendo entre eles outros dois autarcas da região: o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), e a presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita por um movimento independente.

