Gonçalo Pereira reeleito presidente dos Bombeiros Torrejanos

Eleições contaram com a participação de 117 sócios. Gonçalo Pereira vai continuar a gerir os destinos da associação humanitária durante mais dois anos.

Gonçalo Pereira foi reeleito presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, para um mandato de dois anos. A direcção conta com Júlio Clérigo no cargo de vice-presidente; Justino da Rosa como tesoureiro; João Trindade como primeiro-secretário e Luís Martins é o segundo-secretário.

As eleições decorreram durante o dia e noite de 16 de Dezembro, tendo sido eleita a única lista candidata apresentada, com 60 votos a favor, 16 nulos, 41 em branco. No total 117 sócios exerceram o seu direito de voto.

A lista para a mesa da Assembleia-Geral contou com 71 a favor, 14 nulos, 32 em branco, elegendo Luzia Serigado para o cargo de presidente. Miguel Delgado foi eleito vice-presidente e Ana Filipa Braz e Carlos Marçal foram eleitos primeiro e segundo secretários, respectivamente. Para a presidência do conselho fiscal foi eleita Ana Teresa Correia com 70 a favor, 15 nulos, 32 em branco. No mesmo dia realizou-se uma reunião da assembleia-geral, na qual foram aprovados por maioria o orçamento e plano de actividades para 2026.

Bombeiros Torrejanos assinam acordo para valorização da carreira

O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) celebrou, no dia 16 de Dezembro, um acordo de empresa com a direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Torrejanos. O acordo, refere a associação em comunicado, “representa mais um passo importante na dignificação da carreira dos bombeiros, traduzindo-se na valorização salarial e no reforço dos direitos laborais”. A AHBVT esteve representada pelo presidente da direcção, Gonçalo Pereira, e pelo vice-presidente, Luís Martins.