Edição de 2025-12-24
Impostos municipais em Santarém baixam devagarinho

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a política fiscal para 2026, que estabelece uma redução residual tanto no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) como na Derrama a aplicar a empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros. O IMI foi fixado em 0,367%, um valor que traduz uma ligeira redução de 0,001 pontos percentuais face a 2025. A proposta continua a incluir o regime de IMI familiar e a penalização dos prédios em ruína. No que diz respeito à Derrama, vai aplicar-se uma taxa de 0,91% para empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros, com redução de uma centésima face a 2025, e de 0,01% para as restantes. Já a participação variável no IRS mantém-se nos 4,5%, sem alterações em relação ao ano anterior. As propostas foram aprovadas pela maioria PSD/CDS que governa o município, com abstenção da bancada do PS e o voto contra do vereador do Chega. O presidente da câmara, João Leite (PSD), reconheceu que a descida de impostos é mínima, mas garantiu que a redução será para continuar ao longo do mandato.

