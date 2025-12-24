Passagem de ano em Santarém causa alterações ao trânsito e estacionamento

As comemorações da Passagem de Ano em Santarém vão motivar algumas alterações ao trânsito e estacionamento na cidade. O município informa que vai proceder-se à interdição de estacionamento e circulação rodoviária (com excepção dos moradores), na Rua Reitor Pedro Calmon e Rua Pedro Canavarro, das 00h00 do dia 31 de Dezembro de 2025 até às 08h00 do dia 1 de Janeiro de 2026. Vai também aplicar-se a suspensão da circulação rodoviária entre a Avenida do Brasil e a Avenida José Saramago, das 23h30 de 31 de Dezembro de 2025 às 02h00 do dia 1 de Janeiro de 2026. Todas as alterações serão devidamente sinalizadas.

A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.