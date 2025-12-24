uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-24
Carros abandonados e lixo continuam a manchar paisagem de Verdelha do Ruivo

Voltaram a depositar restos de mobílias e lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, uma semana após a notícia de O MIRANTE.

A Rua do Pombal e Rua General Humberto Delgado, na Verdelha do Ruivo, Vialonga, continuam a ser palco de depósito de monos, restos de mobílias e lixo, geralmente, por pessoas que não residem na zona. Além disso, é possível ver carros abandonados com os vidros partidos e vandalizados, e que não são retirados do local.
Os moradores já não sabem a quem recorrer uma vez que os problemas são recorrentes e do conhecimento da Câmara de Vila Franca de Xira, GNR e Junta de Freguesia de Vialonga. Sobre este assunto O MIRANTE já tinha solicitado esclarecimentos à Câmara de Vila Franca de Xira, no dia 25 de Novembro, nomeadamente sobre os investimentos previstos para a Verdelha do Ruivo e se estão previstas novas medidas para mitigar a deposição ilegal de lixo e monos, mas não obteve resposta. O jornal voltou a reforçar o pedido mas novamente sem resposta até ao fecho desta edição. O que se sabe é que a câmara, no dia 2 de Setembro, realizou uma intervenção para remoção dos resíduos ilegalmente colocados no espaço público por desconhecidos.

