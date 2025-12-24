uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-24
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.24 1ª página Sociedade Detido por posse de arma proibida e ...

Detido por posse de arma proibida em Vialonga

Condutor tentou esconder bolsa onde tinha uma arma e oito munições quando foi mandado parar pela GNR. Acabou detido e o material apreendido.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 21 anos foi detido por posse de arma proibida em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, segundo informou a Guarda Nacional Republicana (GNR). De acordo com a mesma fonte o condutor apresentou um comportamento suspeito e nervoso, tentando esconder uma bolsa após ter sido abordado pelos militares.
Na sequência de uma revista pessoal de segurança ao suspeito, foi possível detectar que se encontrava na posse de uma arma de fogo e de produto estupefaciente em quantidade correspondente a consumo próprio. A acção culminou na detenção do suspeito e na apreensão da arma de fogo e oito munições. O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Ministério Público.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...