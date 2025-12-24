PJ continua a investigar a morte de Catarina Lourenço em Marmelais

Funcionária que prestava serviços à Câmara de Tomar tinha 44 anos e vivia com a mãe, uma idosa com demência que não consegue explicar o sucedido. Polícia Judiciária mantém investigação do caso.

A Polícia Judiciária ainda não concluiu a investigação à morte de Catarina Lourenço, encontrada morta na sua casa em Marmelais, Tomar, havendo ainda diligências a ser feitas. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo director da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Ramos, no dia 17 de Dezembro, contrariando a informação de que já teriam sido descartadas as hipóteses de crime.

Catarina Lourenço, 44 anos, foi encontrada sem vida na casa onde vivia com a mãe, uma idosa de 81 anos com demência, que apresentava sinais de confusão mental, não tendo conseguido descrever o que ali tinha acontecido. A idosa tinha um ferimento na cabeça e foi, nesse dia, transportada para o hospital.

O alerta terá sido dado por um vizinho, durante a tarde de 8 de Dezembro, mas acabou por ser uma amiga a encontrar a funcionária de limpeza, que trabalhava para uma empresa prestadora de serviços à Câmara de Tomar, caída no chão e, aparentemente, sem sinais vitais. A Polícia de Segurança Pública foi a primeira autoridade a chegar e o óbito foi confirmado no local. Catarina Lourenço deixa duas filhas.