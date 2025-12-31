uma parceria com o Jornal Expresso

Alenquer congratula dançarinos João Mota e Mariana Castro

Alenquer congratula dançarinos João Mota e Mariana Castro

A Câmara de Alenquer deliberou em reunião do executivo atribuir um voto de louvor aos dançarinos João Mota e Mariana Castro. O jovem par do concelho de Alenquer, que competiu pela equipa Sociedade Filarmónica Alunos Apolo, sagrou-se campeão regional de dança de salão numa competição disputada no Pavilhão Desportivo do Oriente, em Moscavide, organizada pela Associação de Lisboa de Dança Desportiva. Na categoria de Juventude Open LT, João Mota e Mariana Castro, que actuam juntos desde 2019, levaram a melhor sobre a dupla Tomás Baptista / Mariana Nunes, a competir pela XiraDance Academy.

