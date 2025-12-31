Ciclo de cinema em Santarém com obras de autor e sessões especiais

O Teatro Sá da Bandeira (TSB), em Santarém, vai acolher até Março um ciclo de cinema que inclui documentários, dramas e comédias internacionais, assim como uma sessão com a presença da actriz Sara Carinhas, anunciou o município, proprietário da sala de espectáculos. O TSB propõe uma programação alternativa que cruza cinema de autor, documentário e sessões especiais com interacção artística.

Segundo uma nota da autarquia, a primeira sessão decorre a 21 de Janeiro, com a exibição do documentário realizado por Joana Botelho, que acompanha o processo criativo da peça “A Última Memória”, estreada no Teatro São Luiz, em Lisboa, em Março de 2023. A sessão contará com a presença da actriz Sara Carinhas, protagonista do filme, e da realizadora, que vão interagir com o público numa proposta “que cruza cinema e teatro”. Todas as sessões começam às 21h30.

No dia 28 de Janeiro, será exibido “Justa”, drama realizado por Teresa Villaverde, inspirado na tragédia dos incêndios de 2017 em Portugal. O filme estreou-se no Festival do Rio de Janeiro, em Outubro, e conta com a participação da actriz brasileira Betty Faria.