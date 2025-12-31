uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Cultura e Lazer Concerto solidário na antiga colegi ...
Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém
Maestro João Paulo Fernandes voltou a conduzir a Sociedade Filarmónica Oureense num concerto solidário de Natal - foto DR

Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém

Concerto solidário em Ourém foi promovido pela Sociedade Filarmónica Ouriense em prol do Grupo Sociocaritativo da Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A antiga Colegiada de Ourém acolheu um Concerto de Natal Solidário, promovido pela Sociedade Filarmónica Ouriense. À semelhança do ano anterior (2024), a iniciativa esteve associada a uma recolha de bens e alimentos, destinados ao Grupo Sociocaritativo da Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias, reforçando a dimensão solidária da iniciativa e o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade.
O concerto, que contou com grande afluência da população, apresentou essencialmente temas característicos da época Natalícia e contou com a direcção do maestro João Paulo Fernandes. Entre outras entidades presentes, o município de Ourém fez-se representar pela vereadora com o pelouro da Cultura, Purificação Reis.

Concerto solidário na antiga colegiada de Ourém
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...