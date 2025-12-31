Contratação de filme para museu de Benavente levantou dúvidas

Estão esclarecidos os contornos do procedimento que levou à contratação de um filme destinado ao novo museu municipal. Município afasta críticas e revela que, antes da decisão por uma empresa de Benavente, foram consultadas mais empresas, ainda pelo anterior executivo.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), esclareceu publicamente, após interpelação do vereador Paulo Cardoso, do Chega, que a contratação de um filme promocional para o novo museu municipal não foi uma decisão tomada pelo actual executivo e seguiu os trâmites legais previstos.

Segundo explicou a autarca, a requisição para a produção do filme foi feita a 15 de Julho pela chefe de divisão e despachada pelo então presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU). De acordo com Sónia Ferreira, ao contrário do que chegou a ser veiculado nas redes sociais, existiu uma consulta preliminar, ainda durante o mês de Julho, a três empresas.

O filme destina-se a apresentar o território e será exibido de forma contínua numa exposição permanente localizada à entrada do novo espaço requalificado do Museu Municipal de Benavente. Sónia Ferreira sublinhou que o valor global do procedimento não corresponde apenas à produção de um filme, esclarecendo que inclui também a interface ‘touchscreen’, software de painel, conteúdos de realidade aumentada, formação para gestão dos conteúdos, manual, ficheiros editáveis e relatório de execução, rejeitando a ideia de que se trate apenas de um “filme de 20 mil euros”.

O vereador Hélio Justino (CDU) subscreveu as palavras da presidente, realçando que “não é de um filme que estamos a falar, mas sim de um conteúdo importante para o novo museu”. A adjudicação foi feita à empresa Terra das Ideias, sediada em Benavente, pelo valor de 19.900 euros, acrescido de IVA, num total de 24.477 euros, situando-se no limite legal do ajuste directo geral previsto no Código dos Contratos Públicos.

A empresa adjudicatária preferiu não adiantar pormenores sobre o conteúdo do filme, remetendo para o município a eventual divulgação do caderno de encargos e outros detalhes. Segundo Miguel Cardoso, da Terra das Ideias, a câmara poderá optar por manter reserva sobre os conteúdos, com o objectivo de surpreender os visitantes do novo museu municipal.