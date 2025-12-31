Fogueira de Natal anima a vila de Fazendas de Almeirim

Entre os dias 24 de Dezembro e 3 de Janeiro, a Paróquia de São José de Fazendas de Almeirim tem acesa a Fogueira de Natal, no terreno junto à Igreja Paroquial da vila. Sob o mote “Natal de todos para Todos”, há pontos altos da programação, sendo o último no dia 3 de Janeiro, com uma oferta à população de um bolo-rei com mais de 50 metros, pelas 16h00.

O objectivo principal da fogueira é proporcionar a toda a população momentos de partilha e fraternidade. Há sempre grelhadores e brasas à disposição, bem como uma tasquinha. O montante angariado na iniciativa reverte a favor das obras de reabilitação necessárias nos espaços da paróquia.