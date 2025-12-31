Vila Franca de Xira assume presidência da Rota Histórica das Linhas de Torres

Rota histórica preserva a memória das invasões francesas e do importante papel defensivo desempenhado por municípios da região, como Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira.

O município de Vila Franca de Xira inicia um novo ciclo de liderança na Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), ao assumir a presidência da direcção para o mandato 2026-2029. A eleição teve lugar na assembleia geral de 10 de Dezembro, que elegeu os novos órgãos sociais da associação, tendo sido escolhida para presidir à direcção a vereadora Manuela Ralha. Entre os nomes da região que também integram os novos membros está Carlos Alves, presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos. A lista apresentada mereceu a confiança dos associados, assegurando a continuidade de um projecto sustentado na cooperação intermunicipal, na diversidade dos territórios envolvidos e num forte compromisso com a valorização de um património histórico considerado de relevância nacional e europeia, ligado às invasões francesas.

A Rota Histórica das Linhas de Torres afirma-se como um projecto singular no contexto do património histórico português, desempenhando um papel determinante na preservação da memória colectiva associada às invasões francesas e na valorização de um sistema defensivo de importância nacional e europeia.