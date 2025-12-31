Vila Franca de Xira volta a conquistar Bandeira Verde

A Câmara de Vila Franca de Xira foi, pelo 15º ano consecutivo, distinguida com a Bandeira Verde, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do Programa ECO XXI. O prémio reconhece as melhores práticas ambientais dos municípios, alinhando-se com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. O Programa ECO XXI é um instrumento fundamental para a monitorização e avaliação das políticas ambientais municipais.