uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Cultura e Lazer Vila Franca de Xira volta a conquis ...

Vila Franca de Xira volta a conquistar Bandeira Verde

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Franca de Xira foi, pelo 15º ano consecutivo, distinguida com a Bandeira Verde, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do Programa ECO XXI. O prémio reconhece as melhores práticas ambientais dos municípios, alinhando-se com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. O Programa ECO XXI é um instrumento fundamental para a monitorização e avaliação das políticas ambientais municipais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...