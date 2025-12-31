uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Desporto Escola de Karaté da Póvoa de Santa ...
Escola de Karaté da Póvoa de Santa Iria com duas vitórias na Taça de Portugal
Atletas da Póvoa de Santa Iria competiram em Faro - FOTO - EKSPD

Escola de Karaté da Póvoa de Santa Iria com duas vitórias na Taça de Portugal

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), sediada na Póvoa de Santa Iria, esteve em bom plano na Taça de Portugal de Karaté 2025, conquistando três lugares de pódio. Beatriz Meleiro venceu em Kumite Sub-21 Feminino (-50 kg) e André Valongo triunfou em Kumite Juniores Masculino (-61 kg), revalidando o título da época anterior. Áurea Vasco foi terceira em Kumite Cadetes Feminino (-54 kg).
A competição decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, em Faro, organizada pela Federação Nacional de Karaté. Em prova estiveram 540 atletas, em representação de 94 clubes provenientes de 42 associações nacionais, sendo considerada a prova rainha do karaté nacional. O EKSPD participou com uma comitiva composta por nove atletas, três treinadores e um árbitro, competindo nos escalões de cadetes, juniores e seniores.

Escola de Karaté da Póvoa de Santa Iria com duas vitórias na Taça de Portugal
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...