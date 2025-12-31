Sporting de Tomar perde a fechar o ano contra o Sporting Clube de Portugal
Sporting Clube de Tomar perdeu e terminou o ano de 2025 com uma derrota frente ao Sporting Clube de Portugal por 3-0.
Na 10ª jornada do Campeonato Placard de Hóquei em Patins, o Sporting Clube de Tomar recebeu o Sporting Clube de Portugal e saiu derrotado por 3-0. O jogo foi aguerrido e foram distribuídos três cartões azuis para cada equipa. Gonzalo Romero e Danilo Rampulla (2) fizeram os golos da formação visitante. O Sporting Clube de Tomar termina o ano de 2025 na sétima posição do Campeonato Placard.
No Campeonato Nacional de Segunda Divisão de Hóquei em Patins, o Sport Alenquer e Benfica termina o ano de 2025 com uma vitória muito confortável por 7-1 sobre a União Futebol Entroncamento. Hugo Barata, Francisco Contins, Miguel Fortunato, Biel Mir (2) e Mário Rodrigues (2) marcaram por Alenquer e André Martins marcou o único golo da formação do Entroncamento. O Hóquei Clube “Os Tigres” de Almeirim terminou o ano com uma derrota por 4-2 frente à Associação Alcobacence Clube Desportivo. Miguel Rodrigues (2) fez os golos da formação de Almeirim.
A Juventude Ouriense deslocou-se à Madeira, onde teve dupla jornada frente ao Hóquei Clube da Madeira e Grupo Desportivo do Estreito. A Juventude Ouriense perdeu ambos os jogos, por 6-2 frente ao Grupo Desportivo do Estreito e por 4-3 frente ao Hóquei Clube da Madeira. A União Desportiva Vilafranquense também não teve melhor sorte, ao perder por 4-2 com o Clube Recreativo e Cultural “Os Águias”. Pedro Tomás e José Tiago fizeram os golos da formação de Vila Franca de Xira. A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita venceu a Associação Patinagem Atlético Clube Tojal por 4-1 em casa. Guilherme Gomes (2) e Gonçalo Gomes (2) fizeram os golos da formação de Santa Cita. O Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas” venceram o Sport Clube Leiria e Marrazes por 5-0. Cesário Perneta, Rodrigo Santos e José Gomes (3) fizeram os golos da formação de Coruche.