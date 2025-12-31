Actualização tarifária da Tejo Ambiente aprovada em Sardoal

Executivo aprovou a actualização tarifária da Tejo Ambiente com votos contra dos vereadores da oposição.

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou, em reunião do executivo do dia 23 de Dezembro, a actualização das tarifas de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos apresentados pela empresa intermunicipal Tejo Ambiente. A proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos vereadores Pedro Duque (PS) e Miguel Alves (PS). A proposta prevê um aumento de 0,95% nas tarifas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, e uma subida mais significativa de 3,31% nos resíduos sólidos urbanos.

Durante a discussão, os vereadores do PS manifestaram-se relativamente ao seu sentido de voto, referindo o impacto social da medida, sublinhando que, “independentemente da designação utilizada, actualização, ajustamento ou alinhamento contratual, o efeito prático para os munícipes será o pagamento de valores mais elevados.” Pedro Duque e Miguel Alves destacaram ainda que o aumento nos resíduos sólidos urbanos é cerca de três vezes superior ao verificado na água e no saneamento, algo que, segundo os vereadores do PS, “tem reflexos directos nos orçamentos familiares, sobretudo num concelho com a população envelhecida e rendimentos limitado.”. Foram apontadas ainda falhas estruturais à gestão da Tejo Ambiente, os vereadores do PS referem-se a “opções consideradas pouco eficientes, despesismo e erros iniciais, como a aplicação incorrecta da taxa de IVA.”.