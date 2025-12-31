Laboratório de conservação e restauro vai nascer em VFX

Já estão em curso as obras de construção do futuro Laboratório de Conservação e Restauro e Reservas Museológicas de Vila Franca de Xira, um projecto da câmara municipal que visa reforçar e qualificar as condições da actividade museológica no concelho, nomeadamente nas áreas da conservação, restauro e armazenamento dos acervos municipais.

A intervenção, recorde-se, incide na reabilitação de um edifício municipal situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Vila Franca de Xira, onde em tempos funcionou a sede da assembleia municipal, que será agora adaptado para acolher novas valências técnicas e funcionais dedicadas à preservação do património cultural. O investimento global ascende a um milhão e 589 mil euros, com um prazo de execução previsto de 480 dias. O edifício, composto por três pisos, foi projectado para responder às exigências específicas das actividades museológicas.