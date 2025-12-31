uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Economia Preço dos bilhetes da CP aumenta em ...

Preço dos bilhetes da CP aumenta em 2026, mas passes mantêm o valor

Preços dos bilhetes nos serviços da CP vão aumentar, em média, 2,26% em 2026, mas os passes vão manter os preços.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Comboios de Portugal (CP) vai aumentar o preço dos bilhetes em 2026, numa média de 2,26%, anunciou a empresa em comunicado. A partir do dia 1 de Janeiro de 2026, vão entrar em vigor novos preços para todos os serviços da CP. Por outro lado, o passe ferroviário verde e os passes navegante e andante vão manter o valor. As listas dos novos preços dos bilhetes para os vários serviços da CP, incluindo comboios urbanos, Alfa Pendular, Intercidades, Regional e InterRegional já se encontram disponíveis para consulta na página da CP.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...