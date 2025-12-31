Obras de requalificação em Cardigos e estado da saúde em discussão na assembleia de Mação

Obras de requalificação do centro histórico de Cardigos, no concelho de Mação, encontram-se suspensas até 31 de Dezembro.

A deputada municipal Carla Loureiro, da bancada do Partido Socialista, questionou o presidente da câmara, José Martins, em assembleia municipal, relativamente à demora da conclusão das obras de requalificação do centro histórico de Cardigos, obra iniciada no Verão de 2024, ainda no mandato de Vasco Estrela (PSD), com um investimento a rondar os 600 mil euros. O presidente revelou que as obras estão suspensas devido a alguns acordos terem de ser estabelecidos entre o município e a entidade encarregue da requalificação. As obras estarão suspensas até 31 de Dezembro, com retorno previsto para Janeiro.

A entidade encarregue da requalificação e o empreiteiro pediram uma prorrogação de cinco meses de modo a concluírem as obras, ao que o município concordou. O presidente afirma que as novas infraestruturas estão concluídas e que cerca de 44% da requalificação também está concluída. Sublinha que até à conclusão da obra, é improvável que surjam quaisquer imprevistos e que esta estará concluída a 30 de Maio de 2026.

Ausência de profissionais de saúde gera debate

José Saldanha Rocha (PSD) questionou o executivo sobre a reunião de trabalho entre o município e o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo sobre o estado da saúde do concelho. O presidente esclareceu que há várias soluções a serem ponderadas para resolver a falta de profissionais de saúde. “Os problemas não se resolvem de um dia para o outro”, afirmou José Fernando Martins. O autarca revelou ainda que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está empenhada em formar uma campanha de recrutamento de profissionais de saúde para todos os concelhos da região. O município propôs um atendimento complementar durante o fim-de-semana e a ULS pondera a implementação de um projecto de uma carrinha móvel que percorra as várias freguesias do concelho, oferecendo também teleconsultas e apoio de enfermagem aos municípes. O presidente salientou ainda o estado “incomportável” do posto médico da freguesia de Amêndoa.