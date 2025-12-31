Passadeiras apagadas são preocupação em Azambuja

Depois de um munícipe ter alertado para as passadeiras mal sinalizadas, algumas já invisíveis para peões e automobilistas, foi a vez de a vereadora do PSD na Câmara de Azambuja, Margarida Lopes, reforçar a necessidade de uma intervenção. Em reunião pública do executivo municipal de Azambuja, a social-democrata afirmou que há “passadeiras em péssimo estado, algumas quase que não se veem”.

Como exemplo mencionou a passadeira que fica junto ao Centro Social Paroquial de Azambuja, que tem a valência de creche, na Rua Engenheiro Moniz da Maia, a principal artéria daquela vila. Margarida Lopes reconheceu que houve trabalho feito ao nível da pintura de passadeiras, mas apenas em locais cujas estradas foram requalificadas.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse que vai procurar saber o motivo para o atraso na pintura das passadeiras mal sinalizadas. O autarca socialista fez saber que, depois de o funcionário que habitualmente pintava as passadeiras se ter reformado, a autarquia adquiriu uma máquina para o efeito e que destacou para esse serviço dois trabalhadores.