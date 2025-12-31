Passes Navegante vão manter preço em Vila Franca de Xira

O preço do passe Navegante, que serve todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), incluindo o de Vila Franca de Xira, vai manter-se inalterado em 2026 pelo sétimo ano consecutivo, anunciou o Conselho Metropolitano em comunicado. A manutenção do preço é justificada com a promoção de uma mobilidade mais sustentável e acessível e, ao mesmo tempo, promover o reforço do uso do transporte público na AML.

A decisão foi tomada por unanimidade na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa. Na mesma reunião ficou também definido que os preços dos títulos próprios da Carris Metropolitana se manterão em 2026, com excepção dos títulos ocasionais adquiridos a bordo, que irão reflectir a Taxa de Actualização Tarifária de 2,28%, definida pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

O congelamento tarifário, recorde-se, tem sido acompanhado por um aumento significativo do investimento público no sector, reflectindo-se num crescimento expressivo da procura. Em 2019, segundo a AML, registavam-se 6 milhões de passes carregados, número que ultrapassou os 11 milhões em 2024, representando um crescimento de 75%. Em 2025 a tendência manteve-se ascendente, com cerca de 12 milhões de passes emitidos, evidenciando a recuperação e reforço do papel do transporte público nas escolhas de mobilidade da população da região metropolitana.