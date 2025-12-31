O executivo municipal de Ourém promoveu uma visita às forças de segurança e protecção civil, na véspera de Natal, reforçando o agradecimento pelo empenho e dedicação à população nestas épocas festivas. - foto DR
O executivo municipal de Ourém promoveu uma visita às forças de segurança e protecção civil
O executivo municipal de Ourém promoveu uma visita às forças de segurança e protecção civil, na véspera de Natal, reforçando o agradecimento pelo empenho e dedicação à população nestas épocas festivas.
Mais Notícias
A carregar...