O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no Convento de São Francisco, devido às condições meteorológicas adversas. Vinte artistas da arte da imobilidade deram vida a personagens natalícias e não só. - foto O MIRANTE

