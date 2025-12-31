uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-31
O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal
O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no Convento de São Francisco, devido às condições meteorológicas adversas. Vinte artistas da arte da imobilidade deram vida a personagens natalícias e não só.

O Festival de Estátuas Vivas do Reino de Natal, em Santarém, decorreu no Convento de São Francisco, devido às condições meteorológicas adversas. Vinte artistas da arte da imobilidade deram vida a personagens natalícias e não só.

