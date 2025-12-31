Agrediu e desfigurou rival à pancada na Póvoa de Santa Iria

Homem usou uma navalha fechada como soqueira para se vingar e agredir outro cidadão, deixando-o desfigurado e em estado grave. Polícia fala em elevado grau de violência e perversidade das agressões.

Um jovem de 24 anos é suspeito de ter agredido violentamente outro homem à pancada na Póvoa de Santa Iria, movido por sentimentos de vingança e foi detido pela Polícia de Segurança Pública. O detido é suspeito da prática de um crime de ofensas à integridade física graves. De acordo com a PSP, a detenção foi efectuada fora de flagrante delito, na sequência da recolha de prova considerada fortemente indiciária, tendo em conta o elevado grau de violência exercido, a especial perversidade das agressões e o total desprezo pelas normas sociais demonstrado pelo suspeito. O homem agrediu violentamente outro cidadão, recorrendo a uma navalha fechada utilizada como soqueira, desferindo vários e sucessivos golpes na zona da face da vítima, deixando-a desfigurada e em estado grave, tendo sido internada no Hospital Vila Franca de Xira. Segundo a investigação policial, a actuação do suspeito terá sido premeditada e movida por sentimentos de vingança. O agressor fez uma espera à vítima junto à sua residência, com o objectivo de a atacar de forma violenta. O detido, revela a PSP, conta já com vários antecedentes criminais por crimes contra a integridade física. Após a detenção, no dia 21 de Dezembro, foi conduzido às salas de detenção da PSP, onde permaneceu até ser presente a interrogatório judicial. As autoridades apontam ainda o risco de fuga e o perigo de continuação da actividade criminosa como factores determinantes para a emissão do mandado de detenção.