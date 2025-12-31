uma parceria com o Jornal Expresso

Após anos de espera moradores da Póvoa de Santa Iria vão ter iluminação pública

A Avenida Isidoro da Assunção Antunes da Costa, na Póvoa de Santa Iria, vai sofrer condicionamentos de trânsito devido a trabalhos de abertura de uma vala para que a rede de iluminação pública possa ser alargada a mais locais. Há vários anos que a falta de iluminação na rua era um problema sentido por quem reside na zona. Segundo o município de Vila Franca de Xira, a intervenção vai decorrer numa extensão de 134 metros lineares, contemplando a colocação de novas colunas de iluminação que prometem acabar com várias zonas da rua que estão à muito às escuras. Os trabalhos estão agendados para dia 12 de Janeiro de 2026. Durante o período de intervenção, avisa a câmara municipal, a circulação automóvel estará condicionada, sendo igualmente proibidos a paragem e o estacionamento em toda a área abrangida pelos trabalhos. As únicas excepções aplicam-se a veículos afectos à obra e a veículos de emergência.

