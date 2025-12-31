uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-31
ASASC distinguida no Troféu Português de Voluntariado

A ASASC – Associação Social Amigos de Samora Correia foi distinguida com uma menção honrosa do Troféu Português de Voluntariado, atribuído pela Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV). A distinção pretende reconhecer e “homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a prática do voluntariado”. A cerimónia de entrega teve lugar no Dia Internacional do Voluntariado, na cidade da Maia, que é Capital Nacional do Voluntariado em 2025. O evento contou com o alto patrocínio do Presidente da República e do Governo de Portugal. A menção honrosa atribuída à ASASC reconhece o trabalho desenvolvido no apoio a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como o impacto dos vários projectos executados pela associação. A ASASC conta actualmente com cerca de duas dezenas de voluntários nas áreas operacionais e nos órgãos sociais e reúne 1.100 associados de onze nacionalidades. A actividade da associação depende do apoio de beneméritos e empresas, bem como dos eventos que promove para angariar bens alimentares e donativos, que depois transforma em medicamentos, cadeiras de rodas, roupas, mobiliário e ajudas no pagamento de energia, gás ou água.

