Autarcas do Cartaxo querem inspecção do dique de Valada para segurança da população

Proposta veio da CDU para a avaliação da estrutura, de forma a garantir a segurança da população, tendo a moção sido aprovada por unanimidade.

A Assembleia Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade uma moção da CDU que solicita à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma inspecção ao dique da zona de Valada. A preocupação centra-se nos danos naturais que afectam a estrutura, essencial para a protecção da freguesia e os habitantes. Na sessão, o deputado Orlando Casqueiro (CDU) explicou que, com base em informações de moradores locais, é necessário proceder a uma avaliação da estrutura, que apresenta desgaste natural e danos visíveis. “Esta estrutura é de primordial importância para a segurança de pessoas e bens da freguesia de Valada e para a economia regional”, afirmou. Os restantes deputados manifestaram apoio sem reservas e o presidente da câmara, João Heitor, relembrou que foi recentemente celebrado um protocolo com a APA que delega ao município competências para a limpeza dos diques numa extensão que vai do Reguengo à zona do Casal do Conde, em Porto Muge. “Desde então já fizemos a limpeza da vegetação, o que nos permitiu obter uma melhor perspetiva das necessidades existentes no local”, explicou, destacando que, com a aprovação da moção, a câmara terá ainda mais ferramentas para continuar a trabalhar com a APA na reabilitação e manutenção adequada dos diques.
Recorde-se que, na reunião de câmara do Cartaxo de 21 de Agosto, João Heitor anunciou que assinou um protocolo com a APA, onde o município passou a ser responsável pela limpeza dos diques de Valada, destacando o presidente que foi um processo longo, pelo qual o município teve de insistir junto da entidade. Meses antes do protocolo ser assinado, o presidente e o vice-presidente da câmara tinham visitado Valada acompanhados por um representante da APA, tendo na altura O MIRANTE estado no local e constatado que, de facto, em algumas zonas o amontoado de ervas tornava impossível a circulação a pé, dificultando especialmente a passagem dos peregrinos dos Caminhos de Fátima e de Santiago, que se viam obrigados a caminhar pela estrada. Em 2019, foram investidos mais de 530 mil euros na reabilitação dos diques de Valada, numa obra adjudicada pela APA e financiada em 75% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020. A intervenção recuperou um sistema de diques com 24,5 quilómetros de extensão, que atravessa os concelhos de Azambuja, Cartaxo e Santarém, protegendo três aglomerados populacionais da freguesia de Valada – Reguengo, Valada e Porto de Muge – e cerca de 700 hectares de terrenos agrícolas.

