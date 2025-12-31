Avarias no elevador da Calçadinha em Coruche geram desagrado e preocupação

Após novas ocorrências que deixaram crianças e idosos retidos no interior do elevador da Calçadinha, a Câmara de Coruche avançou com a aquisição de uma consola técnica para identificar a origem das falhas no equipamento e reduzir o número de avarias.

O elevador da Calçadinha, em Coruche, voltou a avariar nos meses de Novembro e Dezembro, deixando crianças e pessoas idosas retidas no seu interior, numa situação que se tem repetido com frequência e suscitado preocupação e desagrado junto da população. As ocorrências levantaram dúvidas sobre a origem das falhas e a eficácia das intervenções realizadas até ao momento.

A situação foi novamente levada à reunião de câmara pelo vereador do PSD, Francisco Gaspar, que defendeu a necessidade de uma intervenção urgente e definitiva. O autarca sublinhou que existem elevadores com níveis de utilização superiores no país que não registam avarias constantes, considerando essencial “parar e fazer um diagnóstico da situação e uma intervenção técnica que resolva de vez” o problema.

O presidente da câmara, Nuno Azevedo (PS), explicou que já foi contratualizada a aquisição de uma consola que permitirá avaliar e diagnosticar as avarias do equipamento, estando o município a aguardar a entrega do dispositivo. A complexidade da situação resulta do facto de a empresa responsável pela manutenção, ao abrigo de um acordo-quadro com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, não ser a mesma da marca do elevador, o que tem dificultado a interpretação das falhas técnicas.

A aquisição da consola visa tornar o sistema mais acessível aos técnicos, mitigar as avarias e reduzir o número de ocorrências, sobretudo aquelas que resultam em pessoas presas no interior do elevador até ao seu resgate.