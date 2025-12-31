uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-31
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.31 1ª página Sociedade Congresso Internacional de Enferma ...

Congresso Internacional de Enfermagem em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola Superior de Saúde de Santarém vai organizar o II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária - Saúde Pública e Saúde Familiar, nos dias 8 e 9 de Janeiro, nas instalações desse estabelecimento de ensino que integra o Instituto Politécnico de Santarém, em formato híbrido. O congresso é apresentado como um espaço privilegiado de reflexão, debate e partilha de conhecimento nas áreas da Enfermagem de Saúde Comunitária, incluindo a Saúde Pública e a Saúde Familiar. Pretende destacar o desenvolvimento de intervenções multidisciplinares e intersectoriais, realizadas por equipas multiprofissionais em trabalho colaborativo e em rede.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...