Corporação de Fátima tem um novo veículo para garantir respostas ao socorro da população.

Os Bombeiros de Fátima realizaram recentemente a benção do novo veículo VAOP (Veículo de Apoio Operacional), atribuído à associação no âmbito da Candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com comparticipação camarária. Este investimento insere-se na Estratégia Intermunicipal de Protecção Civil do Médio Tejo (ITI 2030), cofinanciado pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Centro 2030 e aposta na partilha e gestão integrada de recursos, garantindo respostas mais rápidas e eficazes a riscos como incêndios rurais, inundações, acidentes industriais ou emergências ambientais. A benção foi realizada pelo pároco de Fátima, Leonel Batista, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, órgãos sociais da associação, comando, bombeiros e sócios.

