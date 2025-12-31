Coruche atribui 65 bolsas de estudo a alunos do ensino superior

Sessenta e cinco estudantes do concelho de Coruche assinaram, dia 22 de Dezembro, os termos de aceitação das bolsas de estudo de ensino superior referentes ao ano lectivo de 2025/2026, numa cerimónia realizada no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

No total, foram atribuídas bolsas no valor unitário de 250 euros mensais, durante um período de 10 meses, apoiando alunos que pretendem iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior. Do conjunto de apoios concedidos, 49 resultam de financiamento directo da Câmara de Coruche, enquanto as restantes 16 são atribuídas através da empresa Neoen, presente no concelho desde 2013.

O programa municipal de bolsas de estudo tem como principal objectivo atenuar as desigualdades sociais que dificultam o acesso ao ensino superior por parte de jovens provenientes de famílias com maiores constrangimentos económicos, assumindo-se como um apoio relevante não apenas para os estudantes, mas também para os respectivos agregados familiares.